"Wonder Woman 3" toob ekraanile algupärase kangelanna Lynda Carteri

Carter mängis kangelannat 1970-ndate teleseriaalis "Wonder Woman".

Hiljuti ilmunud filmis "Wonder Woman 1984" tegi Carter põgusa rolli Asteriana.

Eelmistes filmides Wonder Womanit kehastanud näitleja Gal Gadot avaldas siirast heameelt, et Carter tiimiga liitub. Gadot sõnas, et Carter on talle näpunäiteid andnud alates sellest, kui "Wonder Womanit" filmima hakati.

Filmi lavastaja Patty Jenkins ütles, et kolmas film on veel valmimisel. Warner Bros. kinnitas, et see saab olema "Wonder Womani" viimane film.