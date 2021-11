Uus hommiku-uudiste ankur Veronika Uibo: ilmateadustamine on hoopis lihtsam

"Olin pabinas küll, aga loodan, et seda väga palju paista ei olnud," ütles uus uudisteankur Veronika Uibo. Hommiku-uudiste tegemine oli tema sõnul aga nii tempokas, et muretsemiseks palju aega ei jäänudki. "Õnneks on eetrikogemust omajagu all, nii et kogu tähelepanu läks uudiste sisule ja ülesehitusele," rääkis ta ja lisas, et nüüd, kui kogemus käes, tuleb aina sisukamalt ja paremini edasi minna.

Varem "Aktuaalse kaamera" ilmateadustajana töötanud Uibo sõnul on ilmateate edastamine hoopis teistsugusem ja palju lihtsam roll. "Just sisulise poole pealt - on vaid ühed andmed, mis suupäraseks ja arusaadavaks kirjutada," selgitas ta. Uibo tõdes, et kui varem pole harjunud täispikkuses kaamera ees olema, siis võib see alguses päris kohmakaks kujuneda.

"Kahtlemata on häid külgi mõlemas rollis ja kindlasti saab mõlema puhul väga hästi selgeks, kui suur on pingetaluvus ning oskus ootamatustega toime tulla," sõnas Uibo.

Veronikal on kõrgharidus ja ta on varem töötanud õpetajana. Veronika kõrval jätkavad hommiku-uudiste lugemist Juhan Kilumets ja Katrin Aarma.