Staarisaate osaline: nüüd tunduvad kõik esinemised nii lihtsad

"Ma olen selle kogemuse eest väga tänulik, sest nüüd tunduvad kõik esinemised nii lihtsad!" rääkis superstaari saates osalenud Loora-Eliise Kaarelson "Terevisioonis". Ta tõdes, et see kogemus oli uus ja huvitav. "Oled teatrivoorus vähe maganud ja pead viimasel momendil uut materjali õppima, kogu aeg kaamera näos. See on väga suur õpetaja olnud."

Ka teine saates osalenud noor laulja Kauro Tafitšuk ütles, et saatest osavõtmine oli kohati üsna pingeline. "See oli hea emotsioonide paikapanija. Oskan end nüüd mentaalselt valmis panna, et laval ei tekiks rapsimist," rääkis Kauro ja lisas, et see kogemus andis talle palju kaasa.

Loora-Eliise soovib ühel hetkel kindlasti oma muusikaga ka Eesti Laulul osaleda. Kauro tõdes, et tema repertuaaris veel enda kirjutatud laule pole, kuid see on tal plaanis. "Mu eesmärk on end stuudiosse niimoodi kinni panna, et enne välja ei tule, kui albumi valmis saan," naeris Kauro. Ta ütles, et on albumit plaaninud tegelikult juba aastaid.

"Kui ma hakkan oma muusikat välja andma, siis kindlasti võiks see eelkõige olla eestikeelne," rääkis Loora-Eliise. Tema sõnul on eesti keeles veel nii palju luua ja kirjutada, ent näiteks inglise keeles on palju juba tehtud.

Muusikute tulevaste laulude stiil sisaldab mõlema sõnul nii popi, džässi kui ka soul'i sugemeid. Kauro eeskuju muusikas on juba pikemat aega olnud John Mayer, Loora-Eliisele meeldib Spotifyst uusi artiste avastada. Näiteks leidis ta sealt enda sõnul suurepärase USA laulja Eloise'i.

"Terevisioonis" esitas duo ka pala "Mõrkjad pisarad".