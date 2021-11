Rakvere mees leiutas maailma esimese auto koopia

135 aastat tagasi tootis Karl Benz maailma esimese bensiinimootoriga auto. Kui Benzil oli oma rauavalu- ja mehaanikaettevõte, siis Aarne Kõue kaevas auto koopia osad välja oma koduõuest.

"Meie krundil on varasemalt olnud kolhoosi sepikoda ja kõik rikki läinud asjad kaevati maa sisse," rääkis Kõue "Ringvaates". Istutamise ja muude aiatööde käigus on vanaraud vaikselt välja tulnud. Esmalt tegi Kõue vanarauast traktori, siis mõtles, et võiks ka auto valmis meisterdada.

Enamus auto osadest ongi mees välja kaevanud oma koduõuest, hobuvankrile kuulunud istme ja masina tule sai laadalt. "Mehhanismide asukoht ja väljanägemine on täpselt sama nagu esimesel autol," sõnas Kõue.

Kui kunagi autosid ehitama hakati, siis tehti ikka selle järgi, mida teati - jalgrattad ja hobukaarikud. "Esimesed autod näevadki välja nagu ilma hobuseta kaarikud," tõdes Kõue.

Kuigi koopia mootor pole samasugune nagu esimesel autol, on see Kõue sõnul siiski väga stiilne vändaga asi. "Selle võimsus on sama, mis esimese auto mootoril - üks-kaks hobujõudu. Ka kogu masinavärgi kiirus on sama, 9-15 kilomeetrit tunnis," selgitas leiutaja.

Kõue sõidab autoga enda rõõmuks. Veel pole ta koduõuest kuigi kaugele saanud, kuid mees ütles, et masinaga oleks mõnus näiteks piknikule sõita.