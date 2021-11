Linnamuuseumi näitus räägib eestiaegsetest spiritistidest ja kummitusmungast

"Meie näitus Lühikese jala väravatornis, mis on muuseas Tallinna üks kuulsamaid kummitustorne, räägib spiritistlikest harrastustest esimese Eesti vabariigi ajal 1918.-1940. aastal," rääkis "Ringvaatele" ajaloolane ja näituse kuraator Toomas Abiline.

Spiritism on usk sellesse, et inimese elu jätkub pärast surma - ta elab edasi kehatu vaimuna ning temaga on võimalik ühendust pidada. Abilise sõnul on tegemist väga vana usuga, mis siiski pole kuhugi kadunud. "Ka tänapäeval mõtlevad inimesed palju sellest, mis asi on teispoolsus."

Toona oli Abilise sõnul spiritistide teenustele suur nõudlus. "Seanssidel oli võimalik kokku saada lahkunud lähedasega. Inimesed tulid hea meelega sellistele üritustele," rääkis Abiline.

Huvitav tegelasena tõi Abiline välja meediumi Mai Kalamehe, kes vahendas päris maailma nähtamatuga ja kellel tekkisid hüpnoosiseisundis erakordsed võimed. "Ta oli meediumina tuntud üle Euroopa," ütles Abiline.

Näiteks ennustas Kalamees 1931. aastal, et Tallinn pommitatakse Nõukogude Liidu sõjalennukite poolt puruks. "Ta on rääkinud väga täpselt ka kuust - selle temperatuurivahetusest ja kuutolmust," sõnas Abiline.

Põnevaid lugusid saab kuulata 13. novembril kell 16 näitusel "Metapsüühiline Tallinn".