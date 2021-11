Haanjas sadas maha paks lumi, kohalikud sõitsid ka esimesed suusatiirud

"Täna hommikul ärgates tundsin, et kontidesse hakkab külm pugema. See tõi naeratuse näole ja sõitsin Haanjasse," rääkis Haanja spordikeskuse juhataja Anti Saarepuu. Autol suverehvid all, pidi mees paar kilomeetrit enne Haanjasse jõudmist peaaegu kraavi sõitma. "Mind ootas ees tõeline talv!" rõõmustas ta.

Lumesadu kestis Haanjas kella neljani pärastlõunal. Täna avati seal ka esimene, 200 meetrine suusarada, ning lapsi oli Saarepuu sõnul seda uudistamas terve päev.

"Sotsiaalmeediast tundub, et keegi ei usu, et Haanjas on lumi maha sadanud. Kui metsas jalutada, siis on tunne nagu oleks muinasjutumaal. Kuused on lumega kattunud ja Haanja on mõnusalt valge," sõnas Saarepuu.

Lund sadas tema sõnul maha pea kuus sentimeetrit. Esmaspäeva öösel proovitakse Haanjas süsteemikatsetuseks ka kunstlumekahurid tööle panna. "Usun, et mingi põhi jääb meil alla," lootis Saarepuu ja lisas, et praegu on Haanja number üks koht Eestis, kus saab looduslikul lumel suusatada.