Adele jagas katkendit uuest loost "Hold On"

"Hold On" on pärit Adele'i uuelt albumilt "30", mis ilmub 19. novembril. Tegu on õrna klaveriballaadiga.

Amazoni reklaam, mille taustal Adele'i lugu, hoiab endas sõnumit ärevusest ja kaastundest.

"Hold On" on teine lugu, mida Adele on uuelt albumilt jaganud. Esimesena avaldas laulja loo "Easy On Me", millest näitas neljapäeval Instagrami vahendusel ka kaadritaguseid momente.