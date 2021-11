Priit Pajusaar uuest Lotte muusikalist: see on metsikult lõbus tükk

"Eelkõige sarnaneb meie tükk Disney lavastustega samalaadse mastaabi mõttes," ütles etenduse laulude autor Priit Pajusaar "Vikerhommikus". Siiski räägib etendus Pajusaare sõnul ikkagi Lotte seiklustest ja tema rõõmsameelsest seltskonnast. "Seekord mõtleme festivalile, kus on palju erinevaid esinejaid, artiste, õhuakrobaate ja kloune. See on pisut teistmoodi, aga tegelikult ikkagi üks suur näitemäng," rääkis Pajusaar.

Jänes Adalberti kehastav Sepo Seeman ütles, et taolisi rolle talle väga tihti ei satu. "Adalbert on raju tegelane. Saab täiega möllata ja see on vägev," kiitis Seeman.

Etenduse sisu on täiesti uus ja uued on ka laulutekstid. Pajusaar ütles, et Leelo Tungla kirjutatud tekstid aitavad loole väga kaasa. "Kui vaatad sõnadele otsa, siis tuleb muusika pea iseenesest," sõnas Pajusaar, lisades et tegemist on tema mahukaima muusikalise tööga. Etenduses kasutatakse üle 35 erineva muusikanumbri, mis Pajusaare sõnul tähendas rohkem kui pool aastat järjepidevat kirjutamist. "Ikkagi on seda jube lõbus teha."

Seemani sõnul hoiavad etenduse autorid headuse latti üsna kõrgel ja tema tegelane peab hoolikalt jälgima, kuhu maani võib minna, et piiri ei ületaks. "Mingit kurjust seal pole, see on ainult naljakas," sõnas näitleja. Ka Pajusaar tõdes, et tegemist on metsikult lõbusa tükiga.

"Lotte ja vana õunapuu saladus" pidi esialgu etenduma novembris, kuid see lükati edasi maikuusse.

Lottet kehastab etenduses Gerli Padar. Padari tütar Camilla Parmas teeb rolli Lotte õe Roosina. Veel mängivad etenduses Jan Uuspõld, Priit Strandberg, Anne Reemann, Elina Netšajeva, Priit Volmer ja paljud teised. Laval on sümfooniaorkester ja bänd, muusika- ning orkestrijuht on Siim Aimla.