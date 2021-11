Nestorite perekonnas kannab laulja Prince tähelepanuväärset rolli

Eesti muusikaajakirjanik ja -kriitik Siim Nestor ning tema poeg Neit-Eerik Nestor pole kumbki muusikast puutumata jäänud. Poeg Neit-Eerik Nestor, kes küll peamiselt tegeleb tõlketööga, on seotud ka muusikaga. Nii aitab Neit-Eerik muusik Mannat ning astub mõnikord üles diskorina.

Kuigi Siim Nestori muusikavalik pärines peamiselt mehe lapsepõlvest, kõlas saates erandkorras ka üks värskem lugu. Tegu oli Young Thug ja Birdmani looga "Constantly Hating". Young Thung oli artist, mis kattus nii isa kui ka poja muusikalistis.

Isa Siimu sõnul on see lugu jõudnud temani tänu pojale, kes on suunanud teda uuema aja räppmuusikani. Poja Neit-Eeriku sõnul kuulas ta alguses lugu salaja ning ei julgenud Young Thugi repertuaari isale tutvustada. Hiljem selgus, et isa oli poja muusikavalikust positiivselt üllatunud. "Olen alati otsinud uudsust, üllatust ja seda, et muusika teatud viisil katsumusi paneb ette enne kui sa talle ligi jõuad," rääkis Siim Nestor.

Ka poja Neit-Eeriku valikust kõlas raadioeetris Young Thug, kuid koostöös räppari Travis Scottiga sündinud muusikapala "Pick Up The Phone". "See lugu võtab perfektselt kokku kaasaegse hiphopi," rääkis Neit-Eerik Nestor.

Neit-Eeriku valikust kõlas ka Suurbritannia rokkbändi Suede lugu "Stay Together". Lapsepõlves kuulas Neit-Eerik rohkesti rokkmuusikat ning bändi plakatid ja fotod kaunistasid isegi poja toa seinu. "See lugu on Suede'i poolt vist mu lemmiklugu."

Siim Nestori valikust tuli ettekandele Farley Fanki ja Darryl Pandy singel "Love Can't Turn Around". Lugu jõudis temani 1980. aastate keskpaigas Soome raadio kaudu ning mees tõdes, et antud singel on mõjutanud ka tema armastust elektroonilise tantsumuusika vastu.

Lisaks Young Thugile kattus isa ja poja nimekirjas artist Prince. Isa Siim Nestori valikust kõlas lugu "When Doves Cry". Nestor meenutas, et esimene kord, kui ta Prince muusikavideot nägi, oli ta jahmunud. "Ma olin jahmunud sellest, mida ma kuulsin ja nägin. See oli kõik väga veider," rääkis ta ja lisas, et polnud kindel, kas võib seda videot üldse vaadata.

Neit-Eeriku valituks osutus aga Prince'i lugu "Controversy". Poja sõnul on Prince jõudnud temani suuresti tänu isale. "Kui isa juures käisin, siis Prince käis ja isa tantsis," meenutas poeg.

Prince on olnud Nestorite perekonnas olulisel kohal. Siim Nestor meenutas, et lapsepõlves kuulasid ja lindistasid nad koos isaga Prince'i lugusid. Prince'i- armastust on Siim Nestor edasi kandnud ka enda pojale. Artist on perekonnas omandanud niivõrd olulise koha, et teda peeti isegi perekonnaliikmeks. "Ma mäletan, kui Prince lahkus aastal 2016, siis mu ema pani talle kodus küünla ja ütles, et ta on pereliige."

Veel mainis Siim Nestor, et ka poja Neit-Eeriku nimi on mõjutatud Prince'ist. Nestori sõnul annab Prince enda loos "Sign O' The Times" juhtnööri, et kui inimestel sünnib poeg, tuleb tema nimeks panna Neit. Siim Nestor haaras võimalusest kinni ja nii ongi Neit-Eeriku nimesaamislugu lauljast inspireeritud.

Lisaks kõlas saates Siim Nestori valitud Tears for Fears singel "Head over heals". "See lugu ajas mul ihukarvad püsti, kui ma olin 11 ja ma arvan, et ajab ka praegu," rääkis Siim Nestor, kes pidas 11-aastaselt bändi Tears for Fears oma lemmikuks.

Saate lõpetas Neit-Eeriku valitud Playboi Carti lugu "Flatbed Freestyle".