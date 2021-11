Suri endine UB40 liige Astro

Astro liitus ansambliga UB40 1979. aastal ja lahkus bändist 2013. aastal.

"Kuulsime täna õhtul kurba uudist, et UB40 endine liige Terence Wilson, paremini tuntud kui Astro, suri pärast lühikest haigust. Meie siiras kaastunne omastele," kirjutas ansambel UB40 oma Twitteri kontol.

Bändi UB40 repertuaari kuuluvad hittlood nagu "Red red wine" ja "Can't Help Falling In Love". Ansambel on müünud rohkem kui 70 miljonit plaati.

Birminghamis asuv ansambel UB40 sai nime tollase valitsuse töötushüvitise vormi järgi.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k