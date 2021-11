Pärnus saab uues taliujumiskeskuses käia ujumas ja saunas ööpäev läbi

Taliujumiskeskus asub Pärnu jahtklubi juures jões, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäeva keskpäeval oli jões veetemperatuur seitse kraadi. Taliujumise entusiasti Talis Tobrelutsu jutu järgi loetakse taliujumiseks, kui vesi on juba alla 15 kraadi.

"Temperatuuri laval või kerisel on võimalik lausa Tallinnast või miks mitte Costa Ricalt juhtida ja see ongi peamine. Hästi nutikas keskus on. Registreerimine on kindlasti vajalik. On liikmetasud. Ja kes tuleb siia liikmeks, see saab käepaela ja see on ka nutikas. Saab ise tulla, vaadata, kas saunas on kedagi ja kui ei ole, siis on hea, vaba, mõnus, igati turvaline," selgitas Tobreluts.

Taliujuja Arne Karu tegi just algust oma kolmanda hooajaga. Kahe aastaga on tema elukvaliteet oluliselt paranenud.

"Kui enne taliujumist mul oli krooniline nohu talviti, hakkas sügisel pihta, lõppes kevadel, siis pärast taliujumisega alustamist on kõik ära kadunud. Energiat on rohkem, elu on parem ja sõpru on rohkem. See on nagu väike kommuun, siin tekivad kohe uued sõbrad ja tuttavad. Ja uued seiklused. Me kunagi ei ole ainult ühes kohas, kus me ujume. Mina olen pärit Tallinnast, tulin ekstra selleks siia Pärnusse," rääkis ta.

Koroonaga on taliujumine tuule tiibadesse saanud. "Nüüd, kui koroona hakkas, siis hakkas buum pihta. Ma ei oska neid numbreid öelda, aga neid on ikka tuhandeid. Kui mina alustasin, siis rannas väga palju inimesi ei olnud. Aga kui praegu minna kas või keset tööpäeva näiteks Linnahalli kõrvale Tallinnas, siis ei ole hetke ka vaba aega, kus inimesi ei oleks vees," rääkis Karu.