Johanna Randmann ehk Yora avaldas Roomas valminud videosingli "Living Dead"

Laul räägib laul keerulistest paarisuhetest, kus mängurid meelelahutuse eesmärgil ohvreid armulõksu meelitada üritavad.

Johanna veetis kaks suvekuud päikeselises Itaalias inspiratsiooni ammutades. Magamistoas oli üles seatud tagasihoidlik muusikavarustus ideede salvestamiseks, mille käigus kirjutas laulja valmis varsti ilmuva lühialbumi "Bedroom (ob)session" jagu loomingut, nende seas ka hiljutine "Living Dead".

"Ma polnud juba ammu nii suures laulukirjutamise tuhinas olnud - sõnad kohe kippusid pastakast välja paberile," rääkis Yora. "Keskkonna muutus on võtmesõna kogu protsessi iseloomustamiseks. Kuigi ma päris üksi reisile ei läinud - käisime kuuekesti Balti filmi- ja meediakooli üliõpilastega kunsti loomas - siis minu jaoks oli see ikkagi päris esimene kord nii pikalt kodust lähedaste juurest eemal viibida. Aga see kasvatab ja lasi mul segamatult minu kirele - muusikale - keskenduda, armastan laulukirjutamist ülekõige!"