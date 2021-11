Ansambel Puhkuseloomad andis ABBA-ga samal päeval värvika plaadi välja

"On jälle kuulda, kuidas on tegu meloodiavõluritega," arvas Jaan Pehk ABBA uuest muusikast rääkides saate "Hommik Anuga".

"Nendest lugudest kõlab vanu ABBA lugusid," arvas ka muusik Paul Daniel. "Need on tõesti hästi tehtud."

Puhkuseloomade album tuli samuti reedel välja ning ise ei oska nad määratledagi, mis muusikat täpselt tehakse. "Me ei ole kokku leppinudki, mis see stiililiselt täpselt on," sõnas Paul Daniel. "Pigem on värvikas plaat, ma arvan," täiendas Ramuel Tafenau.