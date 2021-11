Karikaturistid aitavad naeruga koroonast üle olla

Giovanni Boccaccio kirjutas 14. sajandi keskel katkupandeemia ajal "Dekameroni", et olla üle ajastut kurnavast tõvest. Nüüd, 21. sajandi alguses, on inimesed jälle suletud ühiskonnas, kuid huumorimeel areneb ajaga. Erinevate koroonapiirangute, nende pooldajate ja vastaste üle naeravad karikaturistid Erki Evestus, Urmas Nemvalts, Heiki Maiberg, Priit Koppel, Tarmo Vaarmets, Marko Pikkat ja Hillar Mets.

"K(o)roonitud karikaturistid" Autor/allikas: Erki Evestus

"Eks see koroonakriis on mõjunud masendavalt kõigile, kuid samas ei tohiks ühiskond ikka lõhki minna," ütles huumoriliidu esimees Andrus Tamm. "Vaenamise vastu aitabki kõige paremini huumor, sest lühim tee kahe inimese vahel on nali. Kui koroona narrib karikaturisti ühe korra, siis karikaturist narrib koroonat rohkem kui üheksa korda vastu. Ja kõige paremini naerab see, kes naerab viimasena. Püüdke siis ka teie naeruga koroonast üle olla!" lisas Andrus Tamm.

"K(o)roonitud karikaturistid" Autor/allikas: Heiki Maiberg

Karikatuurinäitus on kõigile külastajatele tasuta vaatamiseks üles pandud huumorigaleriisTallinnas (Rotermanni 8) ja jääb avatuks kuni 2022. aasta jaanuari lõpuni.