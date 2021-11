"'Allo 'Allo!" staar Guy Siner kurjustab BBC-ga: harukordne tänamatus

BBC lisas hiljuti sarjale "'Allo 'Allo!" hoiatused, et osale vaatajatest võib selle sisu solvav olla.

"Siis, kui mina BBC-s töötasin, oli see imeline paik, kus leidus palju andekaid ja tarku inimesi. On masendav näha, et nüüdseks on seal endistes standardites väga palju järele antud," rääkis Siner Päevaleht LP-le.

"'Allo 'Allo!" on tema sõnul üks BBC aegade edukamaid sarju, mis on meeletult raha sisse toonud. "Sellega, et meid lahterdatakse nüüd solvavaks, on meile, kes me selle sarja tegime, lihtsalt näkku sülitatud. See on BBC-lt harukordne tänamatus! Nende tegevus on tõukunud rumalusest ja ükskõiksusest, aga see pole ju vabandus. Neile, kes seda otsustasid teha, kuluksid ära mõned ajalootunnid, rääkimata heade kommete õppimisest."