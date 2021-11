Reket ilma mõtte või emotsioonita loomingut välja anda ei taha

Räppar Reket on 20 aastat eesti muusikasse oma jälge jätnud ning usub, et halvad ajad suudavad mõjutada paremat loomingut tegema. Pühapäeva hommikul saates "Hommik Anuga" räägib ta oma mõtetest lähemalt.

15-aastaselt muusikukarjääriga algust teinud Reket usub, et on 20 aasta jooksul muutunud täiskasvanulikumaks ja enesekindlamaks.

"Veel olulisem - laulude kirjutamisel on mingisugune mõte," lisas ta. "Sisu on nii oluline, on see siis mingi mõte või emotsioon, et ilma selleta Reket laulu välja anda ei taha."

Räppari arvates võib väga ilusasti kirjutatud räppmuusika kõlada sama kaunilt kui klassikaline luule ning ta on ka arvamusel, et meie tüvitekstid peavad ajas arenema ja muutuma.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.