"Reetur" võitis Poolas toimunud telefestivalil kaks auhinda

ERR-i ja Elisa koostöös sündinud põnevussari "Reetur" pälvis reede õhtul kõrge tunnustuse, võites teise koha rahvusvaheliste teleprojektide festivalil "Heart of Europe". "Reetur" sai ka ühe kolmest eriauhinnast.

Varssavis toimunud "Heart of Europe" teleprojektide festivalil jagati 5. novembril auhindu kuues kategoorias: mängufilm, lavastuslik sari, dokumentaalsari, meelelahutus, lastele ja noortele suunatud saated ning digiprojektid. Kõikides kategooriates kuulutati välja kaks võitjat.

"Reetur" pälvis teise koha lavastuslike sarjade kategoorias. Esimese koha võitis Horvaatia sari "Big Perica's Diary" ("Dnevnik velikog Perice"). Auhinnale kandideeris 16 sarja Slovakkiast, Tšehhist, Bulgaariast, Serbiast, Eestist ja Poolast. Festivali võistlusprogrammis osales "Reeturi" esimene hooaeg, mille režissöör on Ergo Kuld ja stsenarist Martin Algus. Sarja idee autor ja konsultant on Andres Anvelt, peaosalist kehastab Tambet Tuisk. Sari on valminud Eesti Rahvusringhäälingu ja Elisa koostöös.

Lisaks sarjade kategooria teisele kohale pälvis "Reetur" ka eriauhinna, mille oli välja pannud Poola televisiooni (TVP) juhatus. Kuue põhikategooria kõrval andis TVP juhatus välja kolm eriauhinda.

Esimest korda aset leidnud festival "Heart of Europe" on ellu kutsutud Poola televisiooni eestvedamisel, et tõsta esile avalik-õiguslike ringhäälingute teleprojekte Kesk- ja Ida-Euroopast. Kokku võistles festivalil ligi 90 teleprojekti 12 riigist, töid hindas rahvusvahelistest ekspertidest koosnev žürii. Eestist oli festivalil nomineeritud ka ETV saatesari "Suus sulav Eesti".