Video: Hannes Hermaküla ronis 60-meetrise mobiilsidemasti tippu

Esimene 5G võrk avati Eestis ligikaudu aasta tagasi. Tänaseks on jõutud sajanda tugijaamani.

"5G ennekõike aitab meil toime tulla täiendavate andmemahtutega, mis meil võrku pidevalt juurde tulevad," rääkis Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ja lisas, et võrk pakub oluliselt suuremaid keskmisi kiiruseid.

5G on viienda põlvkonna mobiilisidestandard. Vanemad generatsioonid jäävad ajale jalgu ning nii on Telia öelnud, et sulgeb paari lähima aasta jooksul 3G võrgud.

Mobiilsidemasti tippu ronimine ei tulnud Hermakülal kergelt. Näiteks selgus, et tippu jõudes peaks Hermaküla astuma ka redelist kõrvale. "Ma ei lase mingil juhul sellest redelist lahti. Ma hoian hammaste, küünte ja kätega sellest redelist kinni."

"See asi siin on hirmus," ütles Hermaküla ja lisas, et ei mõista, miks peab 5G paigaldamiseks kõrgustesse ronima. Tippu jõudes tõdes mees, et avanev vaade on kena ning kartis väljakutsest märksa hullemat.