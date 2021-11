Mariah Carey, Khalid ja Kirk Franklin andsid välja uue jõulusingli

Mariah Carey, Khalid ja Kirk Franklin andsid üheskoos välja uue loo "Fall in Love at Christmas".

Samuti avaldasid artistid uuele loole muusikavideo. Video on filmitud nii Mariah Carey kodus kui ka salvestusstuudios. Videos võib märgata laulja kaksikutest tütart Monroe'd ja poega Moroccan'i .

Tegijate sõnul on uus laul "Fall in Love at Christmas" suurepärane saabuvateks pühadeks ning tõotab olla isegi uus pühadeklassika.

Mariah Carey on kõigi aegade enimmüüdud naisartist, kellel on praeguseks müüdud enam kui 200 miljonit albumit. Uues loos teeb lisaks Careyle kaasa noor laulja Khalid, kelle sulest on ilmunud laulud nagu "Location", "Know Your Worth" ja "New Normal". Oma panuse annab ka Kirk Franklin, kes on suurepärane gospeli laulukirjutaja ning pärjatud 16 Grammy auhinnaga.