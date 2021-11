Ilmus Jüri Pootsmanni uus singel "Ümber sõrme"

Kevadel Eesti Laulu konkursil pronksmedalistiks tulnud Jüri Pootsmann on tagasi uue singliga "Ümber sõrme".

"Ümber sõrme sündis ühest toredast stuudiosessioonist koos Karl Killinguga. Ei pannud endale mingit eesmärki, et milline see peaks olema/kõlama, vaid läksime vooluga kaasa. Kohe oli mul Karliga klapp olemas ja esialgne demo juba meeldis meile meeletult, saime kohe aru, et midagi head võib sellest sündida. Loo viimistlemine võttis aega päris pikalt, terve suve, aga lõpptulemusega oleme väga rahul," jutustas Jüri.

"Lugu räägib otsusest teineteisest üle saada, aga tihtilugu ei ole see ka kahepoolsel kokkuleppel eriti lihtne," lisas ta.

Sensuaalsele ja kirglikule loole lõi muusikavideo režissöör Sander Allikmäe. "Olen aastaid soovinud Jüriga koostööd teha ning lõpuks avanes see võimalus! Olen tulemusega rahul ning Jüri kohta jagub mul ainult kiidusõnu. Täielik proff nii muusiku kui inimesena. Tahtsime videoga edasi anda müstilist tuleviku linna, kuhu Jüri on ära eksinud. Video valmimisse andsid suure panuse Eesti ja Euroopa virtuaalreaalsuse tipp-tegijad ning kuigi vaatajale paistab, justkui jalutaks Jüri päris linnatänaval, on 95% videost filmitud tegelikult virtuaalstuudios."

Loo autoriteks on lisaks Jürile endale Jana Hallas, produtsendid Karl Killing ja Kim W ning muusik Frederik Küüts.