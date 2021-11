Jozels tuli välja uue singliga "Holding On To Your Silence"

Elektroonilise muusika produtsent Jozels avaldas 5. novembril uue singli "Holding On To Your Silence". Ühes värske looga nägi ilmavalgust ka muusikavideo.

"Värske singel "Holding On To Your Silence" räägib suhtest, mis on jõudnud murdepunkti ja kumbki pool ei taha seda lõplikult veel tunnistada. Põhjuseks on hirm lahtilaskmise ees ja kartus jääda halba valgusesse," selgitas Jozels, kodanikunimega Joosep Järvesaar. "Sedasi veetakse loo muusikavideos endaga kaasas tülikat ja paganlikku suhtekoormat, kuigi tegelikkuses oleks oleks mõlemale kergem minna oma eluga individuaalselt edasi."

Muusikavideo režissöör on Janar Aronja ning peategelasi kehastavad Anne Banchina, Kristina Sikk ja Jozels. Võtted toimusid maagilistes Ida-Virumaa paikades.

Jozelsi uus singel "Holding On To Your Silence" ilmus maineka plaadifirma ja Youtube'i kanali Mrsuicidesheep alt ning on alates tänasest saadaval kõikidel muusikaplatvormidel.