ABBA avaldas pärast 40-aastast pausi stuudioalbumi "Voyage"

Kümne looga album koosneb vaheldumisi nii seniavaldamata paladest kui ka spetsiaalselt albumi jaoks kirjutatud lauludest. Näiteks albumil kõlav "Just A Notion" oli algselt kirjutatud ABBA 1979. aastal ilmunud albumile "Voulez-Vous", kuid nägi ilmavalgust alles mõni nädal tagasi.

"Peamiseks inspiratsiooniks tagasi stuudiosse minekul oli meie osalus kõige kummalisema ja suurejoonelisema kontserdi loomisel, millest unistada võib. Järgmisel kevadel saame publiku ees istuda ja vaadata, kuidas meie digitaalsed minad lugusid esitavad ning kõige selle jaoks on veel püstitatud eritellimusel ehitatud areen. Imelik ja imeline!" rääkisid bändiliikmed.

Albumi ilmumise kohta ütles Benny Andersson, et kui nad pärast 39 aastat stuudiosse sattusid, tundus, nagu polekski aeg vahepeal möödunud.

"Need esimesed sessioonid 2018. aastal olid nii lõbusad ning kui Benny helistas ja küsis, kas ma võiksin veel laulda, olin kohe nõus," lisas Anni-Frid Lyngstad. "Ja millised laulud! Minu lugupidamine ja armastus kuulub neile erakordselt andekatele, tõeliselt geniaalsetele laulukirjutajatele. Selline rõõm oli jälle rühmaga koostööd teha. Olen väga rahul sellega, mida oleme teinud, ja loodan väga, et meie fännid tunnevad sama."

Agnetha Fältskogi sõnul oli ka temal väga hea meel taas stuudios kokku saada, ehkki alguses polnud tal aimugi, mida täpsemalt oodata.

"Nüüd on meil kümme laulu – terve album nimega "Voyage" –, sest see on olnud reis kaardistamata territooriumile," täiendas Björn Ulvaeus. "Frida ja Agnetha kombinatsioonis on midagi, mis loob selle ainulaadse kõla. Kohe kui nad laulma hakkasid – see oli ABBA."