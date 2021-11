Tiigrikuningas Joe Exotic soovib vähidiagnoosi tõttu vanglast vabaneda

Seriaalist "Tiger King" tuntud Joe Exotic on esitanud palve vabastada ta vanglast pärast agressiivse eesnäärmevähi diagnoosi saamist.

Mees kannab praegu 22 aasta pikkust karistust palgamõrva tellimise ja loomade väärkohtlemise eest, kirjutab BBC.



Exoticu vähidiagnoosi kinnitas Twitteris ka tema advokaat John M Phillips. Advokaat rääkis BBC-le, et õigussüsteem töötab Ameerikas väga aeglaselt ning ta soovib protsessi praegu kiirendada, et kohtunik kaastunde alusel vabastaks Exoticu ja tagaks sellega mehele head ravitingimused väljaspool vanglat.



"Me ei saa oodata neli kuud ravi alustamisega," sõnas Philips.

Netflix on juba välja kuulutanud ka "Tiger Kingi" teise hooaja. Amazon plaanis vahepeal seriaali, kus Joe Exoticu osa oleks kehastanud Nicolas Cage, kuid produtsentide arvates polnud lugu enam päevakohane.