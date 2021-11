Räppar Pluuto avaldas videosingli "Deja vu", mis on muusiku esimene lugu Sony Musicu alt. Loo on teinud Pluuto koos Karl Killinguga, video valmis Jüri Beloviga Pariisis.

"Deja vu" räägib tunnetepuntrast ja tahtest põgeneda probleemide eest, mattes tunded, kartused ja murekohad pidutsemise alla.

Video produtseeriti koostöös Jüri Beloviga. "Kuna tuli välja, et filmimise perioodil viibib Jüri seoses Racer Worldwidega Pariisis, pakkus ta välja, et filmime hoopis seal. Esmapilgul tundus idee väga ambitsioonikas, kuid järgmine hetk teatas manager, et piletid on ostetud ja ongi minek. See oli superotsus ja ideaalne võimalus, mida me ära kasutasime," selgitas Pluuto. "Pariisi elav öömelu lasi meil filmida ja pidutseda samal ajal ehk saime nautida ilusat linna ja ühele poole saada hea videoga."

Loo idee on Pluuto sõnul viia kuulaja koos temaga murevabale rännakule, kus elatakse päev korraga.