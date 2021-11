Abba avaldas klipi eesseisvast "Voyage" kontserdist

Abba annab reedel välja esimese albumi pärast 40 aastat. Uut albumit esitletakse Londonis kuninganna Elizabethi olümpiapargis 2022. aastal.

Kontserdist avaldas Abba treileri, milles saab näha bändiliikmeid ka digitaalsel kujul.

Abba ütles hiljuti, et uus album jääb nende viimaseks ja bänd kokku ei jää. Albumilt on Abba seni avaldanud lood "I Still Have Faith In You", "Don't Shut Me Down" ja "Just A Notion".