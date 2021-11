Jaapani kultuuri austaja: riis on Jaapanis sama tähtis kui eestlastele leib

Maarja Yano on eestlanna, kes on leidnud armastuse jaapani kultuuri ja keele vastu. Neid peab naine isegi sõltuvust tekitavaks.

Ülikoolis õppis Maarja Yano jaapani keelt ja kultuuri. Õpingud viisid naise vahetusõpilaseks Jaapanisse, kus armastus riigi ja selle kultuuri vastu veelgi enam süvenesid. Nüüd on Yano abielus jaapanlasega ning vaimustus selle kultuuri vastu pole kuhugi kadunud.

Raadiosaate "Vikerhommik" saatejuhtidele valmistas Yano jaapanipärase miso supi. Yano sõnul tehakse puljongit ehk dashit kolmest peamisest komponendist. Puljongi sisse kuuluvad kombu vetikas, suitsutatud kala ning mõnikord lisatakse ka shiitake-seened. "Jaapani köögile on omane mere maitse," ütles Maarja Yano ja lisas, et selle iseloomuliku maitse toitudele annab just puljong.

Lisaks on Jaapani köögis olulisel kohal riis. See, mida eestlased nimetavad sushi-riisiks, kutsutakse Jaapanis lihtsalt riisiks. "Peaaegu iga toidu juures on kausikene riisi," rääkis jaapani kultuuri austaja Yano ja lisas, et riisi ei maitsestata. Veel sõnas Yano, et riis on jaapanlastele kultuuriliselt sama tähtis kui eestlastele leib. Seetõttu on Jaapanis ebaviisakas jätta riis söömata.

Jaapani köögikultuuris on delikatessiks kerakalast valmistatud roog fugu. "Fugu on väga maitsev," tõdes Yano, kuid lisas, et inimestel on kartus kerakalast valmistatud rooga proovida, sest valesti serveerimisel võib toit mõjuda inimesele surmavalt.

Maarja Yano tõdes, et jaapani ja eesti kultuurid on küllaltki erinevad. Jaapani köögist on naisterahvale silma jäänud mitmed toidud, mis esialgu tundusid kummalised. "Jaapanis on terve liik toite, mis on mingil määral limased." Kuigi limased toidud ei olnud esiti Yanole meeltmööda, sai ta teada, et jaapani toidukultuuris on lisaks maitsele olulisel kohal välimus ja tekstuur.

Jaapani köök on edukalt jõudnud ka Eestisse. Maarja Yano sõnul on toidukaupade valik läinud Eestis paremaks ning reisi Jaapanisse selleks ette võtma ei pea. "Miso suppi saab väga hästi teha Eestist ostetud vahenditega."

Lisaks armastusest välismaise toidukultuuri vastu töötab Maarja Yano Jaapani Kultuuri Kojas, mille eesmärk on jaapani keele ja kultuuri tutvustamine Eestis. "Iga keel on tohutu võti kultuuri, aga mulle tundub, et jaapani keel eriti," rääkis Yano ja mainis, et keelt õppides saab parema ülevaate ka jaapani kultuurist.