Dramamama andis välja loo "Bad Company"

Dramamama lugu "Bad Company" annab oma dünaamilise olekuga edasi klassikalise roki kõlapilti.

Bändi laulja ja eestvedaja Mikk Tammepõllu sõnul sündis loo viis koeraga jalutuskäigul olles. "Koju jõudes salvestasin akustilise demo telefoni ega saanud ise ka täpselt aru, kuidas see kohe tervikliku lauluna välja kukkus," sõnas ta.

Laulukirjutajal on tema sõnul oluline ära tabada lahtised momendid, mil mingi mõte kuskilt saadetakse, ja need kohe kinni püüda. "Nii pääseb pikast kirjutamise ja ehitamise protsessist ja tihti on need lood ka ausamad ja ehedamad," rääkis Tammepõld.

Loo tuumik arranžeeriti ja salvestati live'is juba paar aastat tagasi Peeter Salmela stuudios. Lisaks salvestas Laur Joamets Nashville'is loole võrratu atmosfäärilise pedalsteel'i partii.

"Lugu räägib oma tunnete ja emotsioonide analüüsimisest. Sellest, millises seltskonnas viibid, keda endale lähedale lased ning kas kõik need inimesed on ikka su sõbrad," selgitas muusik.