Üllar Saaremäe nooruspõlvest: tuleb elada julgelt!

Samuti jagas Üllar Saaremäe soovitusi 20-aastasele iseendale. "Tuleb elada täpselt selles energias, mis see vanus sulle annab. Ei tasu karta teha vigu, sest need tulevad sulle hiljem kasuks," rääkis näitleja ja lisas, et vigadest tasub õppida, sest muidu võivad need ka kahjuks tulla. Näitleja sõnul tuleb julgelt elada ning meenutas, et 20. eluaasta oli temale alles kõikide teede algus. "Tuleb julgelt elada, nii et rõõm põletab rinda!"

Intervjuust selgus, et kui Üllar Saaremäe ei oleks elukutselt näitleja, oleks ta hoopis ajaloolane. "See on üks eriala või eluvaldkond, mis on mind alati huvitanud."

Veel avaldas Saaremäe, et kui tal oleks võimalus vahetada üheks päevaks ennast mistahes filmitegelasega, arvas Saaremäe, et tema valituks osutuks Toomas Nipernaadi. "Teatud hingeline side mul sellise romantikuga on, kuigi ta väga palju hullutab tüdrukuid, aga see käib asja juurde," tõdes Saaremäe.