James Blake avaldas video loole "Famous Last Words"

Lugu pärineb laulja viimaselt albumilt "Friends That Break Your Heart" ning on ühtlasi neljas lugu sellelt plaadilt, millele artist on teinud muusikavideo.

Muusikavideo alguses näeb Blake'i lamamas haiglavoodis ning ta on kaetud sinikate ja haavadega. Hiljem suundub Blake haiglast mereranda, kuid teel sinna tabab teda tüli vana sõbraga.