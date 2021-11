U2 avaldas singli "Your Song Saved My Life"

Viimati avaldas U2 2019. aastal koos helilooja A. R. Rahmaniga loo "Ahmisa".

Bändi uus lugu on tunnusmuusikaks filmi "Laula" teisele osale. Ka U2 laulja Bono teeb joonisfilmis debüüdi, mängides rokkstaarist lõvi.

Esmaspäeval jagas bänd Tiktoki vahendusel katkendit uuest loost. Tiktokis on U2 väga populaarne, näiteks on teemaviitel U2 ja sellega seotud sisul üle 249 miljoni vaatamise. U2 on üks mitmetest tuntud muusikutest, kes hiljuti Tiktokiga liitunud - seda on teinud ka Led Zeppelin, Abba ja Taylor Swift.