Mirtel Pohla: õnneks on möödunud aeg, kui taaskasutuspoodides käia oli piinlik

Nii Mirtel kui ka Märt tõdesid, et nende elus käib igapäevaselt pidev tarbimise vähendamine või vähemalt püüd selle poole. "Kõik, mis puudutab toitu, riideid ja olmet," täpsustas Mirtel.

Samas rääkis Märt, et tema tarbimine on ikkagi kaugelt liiga suur. "Üritan oma lastele õpetada, et toitu ei tohi raisata, mul on jalas saapad, mille tald tehtud vanadest rehvidest. See kõik on kena, aga eelkõige ikkagi reklaamitrikk," ütles ta ja lisas, et ehkki taaskasutus tema elus toimub, saaks ikkagi palju paremini. "Ma natuke petan iseend näidates, kui tubli ma olen."

Mirtel on alati olnud suur taaskasutaja ja ümbertegija riiete osas. "90-ndate lõpul või gümnaasiumiajal oli piinlik, kui taaskasutuspoodides riideid ostmas käisid. Õnneks on see maailm muutunud - kasutatud riiete turg on kasvanud ja see on tervitatav," sõnas ta.

Ka Märt mõtleb rohkem riiete taaskasutuse peale. "20-aastasena ostsin riideid palju tihedamini kui praegu. Üldiselt ma kasutan riided nii ära, kui vähegi saan. Kuni hakkavad jalast ära kukkuma," naeris mees.

"Ringvaate" reporter Oliver Reimann pani näitlejad proovile ka vanast uue tegemisel. Tuleb välja, et näiteks vetsupaberirulli sisse saab nutikalt kokku panna elektroonikaseadme juhtmed, vanad raamatud aga sobivad hästi noahoidjaks.

Keskkonnaauhindade gala on ETV eetris neljapäeval kell 22.05.