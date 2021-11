Metsarestorani peremees: Eesti metsast leiab aastaringi söödavat

Metsarestorani peakokk Ellery Powell on töötanud üle 15 aasta Inglismaa kuulsates hotellides ja Michelini tärniga restoranides. Neli viimast aastat on ta aga kokaametit pidanud siin samas Eestis. "Kui poolteist aastat tagasi koroonapandeemia algas, tuli mõelda millelegi teistsugusele. See on päris põnev ettevõtmine meie praeguses elukeskkonnas," rääkis Powell "Ringvaatele".

Restorani peremees Indrek Leht ütles, et mõte oli leida võimalikult palju söödavat metsast ja sellega eksperimenteerida. "Ellery on siia juurde toonud professionaalset taset. Oleme imelikust ja huvitavast toorainest teinud väga häid sööke," sõnas metsarestorani peremees.

Üks täiesti tavaline metsarestorani kogemus algab külalistele korvide kätte jagamisega. Lehe sõnul on praegu küll koriluseks aastaaeg kehv, kuid ei midagi võimatut. "Näiteks fermenteerunud haavalehed kõlbavad suurepäraselt puljongi valmistamiseks. Need annavad umami maitset," selgitas Leht ja lisas, et Eesti metsast leiab aastaringi söödavat.

Näiteks lodjapuu marjadest, mida restorani peremehele õpetas kasutama üks udmurditar, saab mõnusat metsaglögi. Lodjapuu marjad on Lehe sõnul võimsalt vitamiinirohked ja eestlased tihti alahindavad neid. Ka marineeritud sõnajalg maitseb mehe sõnul tõelise delikatessina. "Sellel on seene maitse," kirjeldas ta.

Marjulisi-seenelisi kogemata metsarestorani veel sattunud pole, küll aga on tihedad külalised igasugu metsaelanikud. "Üks päntajalg karu müttab sel sügisel ringi," rääkis Leht. Tema sõnul pole mõmmik siiski veel koos inimestega sööma tulnud, kuid kährikud pidavat toidulauale päris julgelt lähedale astuma.