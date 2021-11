Netflix tuli välja viie telefonimänguga

Netflix tuli välja esimese kollektsiooni telefonimängudega, mis saadaval kasutajatele üle maailma. Küll aga saavad praegu mänge mängida vaid Android süsteemiga telefonide kasutajad.

Avaldatud mängude seas on "Stranger Things: 1984", "Stranger Things 3: The Game", "Shooting Hoops", "Card Blast" ja "Teeter Up".

Mängud lisanduvad 3. novembril Netflixi rakendusse automaatselt. Nende mängimise eest eraldi maksma ei pea, ka on mängud reklaamivabad. Küll aga on vajalik Netflixi kasutaja olemasolu. Mõned Netflixi mängud vajavad interneti olemasolu, osasid mänge saab mängida ka ilma selleta.

IOS süsteemiga telefonide kasutajad saavad Netflixi mänge uudistada mõne kuu pärast.

Netflix avalikustas juulis ka plaani siseneda videomänguturule. Septembris ostis platvorm videomängude arendusega tegeleva Night School Studio, mis on tuntud oma debüütmängu "Oxenfree" poolest.