Nolani "Oppenheimeris" teevad rolli Robert Downey Jr. ja Matt Damon

Film vaatleb teadlase J. Robert Oppenheimeri tööd aatompommi arendamisel teise maailmasõja ajal.

Robert Downey Jr. mängib filmis väidetavalt endist USA kaubandusministrit Lewis Straussi. Matt Damon teeb ilmselt rolli kindralleitnant Leslie Grovesina, kes vastutas aatompommi arendamise eest.

Oppenheimerit kehastab Cillian Murphy. Teadlase naist Katherine'i, kel oli toonastel sündmustel keskne roll, mängib Emily Blunt. Murphy ja Blunt on varem koos näidelnud õudusfilmis "Kena vaikne kohake 2".

Filmi produtseerib Emma Thomas ja selle tegemist alustatakse järgmisel aastal. "Oppenheimer" tugineb Pulitzeriga pärjatud raamatule "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", mille autorid on Kai Bird ja Martin J. Sherwin.

Film esilinastub USA kinodes 21. juulil 2023.