Tanel Padar visati kutsekoolist välja vale erialavaliku tõttu

Muusik Tanel Padar andis hiljuti välja uue singli "Müüt". Padar tõdes, et uus lugu on bändiliikmeid rohkem kokku toonud ja esinemiskutseid jagub.

Raadio 2 hommikuprogrammis avaldas Padar, et on nooruspõlves tegelenud võistlustantsuga. "Ma sattusin sinna asendama ühte noormeest ja jäin sinna kinni," rääkis ta. Padar tõdes, et võistlustantsu sädelevad särgid ja ülim viisakus ei sobinud talle kui rokkarile. "Ma sain aru, et olen täitsa vales kohas."

Lisaks tantsimisele on Padar kätt proovinud ka puutöös. Nii on mees õppinud Rakvere kutsekoolis mööblitisleriks. Kahjuks jäi kutsekoolis õpitud aeg üürikeseks, sest tihenda esinemisgraafiku kõrvalt ei leidnud artist piisavalt aega koolis käimiseks. Rohked puudumised tõid Padarile käskkirja. "Sain käskkirja, et Tanel Padar on kooli nimekirjast välja arvatud vale erialavaliku tõttu." Käskkirjaga ei taha laulja sugugi nõustuda ja arvab, et leiab kunagi kindlasti tee tagasi tisleriameti juurde. "Ma jõuan sinna veel kunagi tagasi."

Praegune keeruline periood ürituste korraldamises on pannud inimesi pidama jõulupidusid oluliselt varem. Padari sõnul on esinemiskutseid juba tulnud, kuid ei oska täpsustada, kas tegemist võib olla ettevõtete varajaste jõulupidudega.

Saates tuli juttu ka investeerimisest. Laulja on ka varasemalt avalikult investeerimisest rääkinud ning tõdes, et tegemist on nii tema hobi kui ka tööga. "Mulle meeldib seda teha," ütles laulja ja lisas, et tööks peab investeerimist artist just seetõttu, et see nõuab pidevat jälgimist.

Investeerimine pole kulgenud takistusteta ning ette on tulnud ka selliseid investeeringuid, mis pole kõige paremini läinud. "See on päris naljakas, kuidas suhteliselt kiiresti kaotusvalu muutub millekski muuks." Küll aga mainis laulja, et riskivabu investeeringuid olemas ei ole ning kaotustega tuleb arvestada.

"Kogu asi hakkab pihta iseenda rahakoti kontrollist," rääkis muusik. Padari soovituste kohaselt peaksid inimesed enda tuludel ja kuludel silma peal hoidma. "On inimesi, kes tahavad laulda, aga ei pea viisi. See on umbes sama asi." Laulja sõnul on kõik kinni suhtumises. Kui inimene ei soovi ega taha õppida, siis ei tule ka tulemusi.