Banksy teosed pandi heategevuslikul oksjonil müügile

Kaks Banksy limiteeritud kunstiteost "I Fought The Law" ja "Bomb Middle England" müüdi heategevuslikul oksjonil rekordilise summa eest.

Massive Attacki poolt annetatud Banksy teosed müüdi heategevuslikul oksjonil 140 000 naela eest. Nii suure summa eest pole veel ühegi kunstniku graafilisi teoseid ostetud.

Oksjoni korraldas eelmisel nädalal Bristoli kunstnike rühmitus Vanguard. Kogutud raha läheb heategevusorganisatsioonidele Temwa ja Aid Box Community, mis aitavad inimesi Bristolis ja Malawis.

Banksy kodulinnas Bristolis toimunud oksjon on Vanguardi liikmetele oluline. "See, et nende Banksy trükiste müük toimus Bristoli klubis, mitte Londoni Christie's või Sotheby's, demonstreerib Bristoli tänavakunstimaastiku uskumatut energiat," rääkis Vanguardi liige Mary McCarthy.

Teose "I Fought The Law" väljatrükk müüdi rekordilise 78 100 naela eest ning "Bomb Middle England" teenis 77 000 naela.

Malawi heategevusorganisatsioon Temwa kogub raha, et aidata Ida-Aafrika riike toidu varustamise, hariduse ja tervise kindlustamisega. Samuti seistakse metsade kaitsemise eest.

Temwa kaotas selle aasta alguses 250 000 naela suuruse toetuse pärast seda, kui Ühendkuningriigi valitsus kärpis oma rahastust.

"Banksy trükiste müümine Vanguardi heategevusoksjoni kaudu tundus lihtne viis kiireloomuliste vahendite kogumiseks," ütles Mary McCarthy, kelle sõnul olid kunstnikud hämmingus, kui kuulsid, et valitsus ei toeta enam organisatsiooni.