Mart Sander enda uuest filmist: Kennedy nimi müüb

Mart Sanderi sõnul ei ole täpsemalt teada, mis asju Kennedy Eestis ajas ning seetõttu sai režissöör filmi valmimisse lisada oma vaatenurga.

"Kaks päeva Tallinnas on mõnusad mõtteainet pakkuvad päevad, millest me eriti midagi ei tea" rääkis Sander.

Mart Sander teadis rääkida, et Kennedy külaskäigust Eestisse on levinud mitmesuguseid legende. Üheks neist on lugu, et Kennedy olevat jätnud Eestisse armulapsi. Sander tõdes, et on oma uurimistöö käigus välja uurinud lapsed, kes sündisid üheksa kuud pärast Kennedy visiiti.

Näiteks teadis Mart Sander rääkida loo enda vanaema sõbrannast, kellel oli kodus laps nimega Jaak ning keda hellitavalt kutsuti väikeseks ameeriklaseks.

Sanderi sõnul ei ole ta siiski enda uurimistöös teada saanud, kas Kennedyl võis Eestis järeltulija olla. "Oleks tore teada, kui see uurimus tooks mingit vastukaja, et me leiame Kennedy järeltulija."

Algselt soovis Mart Sander peaosatäitja rolli mängima Patrick Schwarzeneggeri. Kuna tegemist on tipptasemel näitlejaga ning filmi eelarve polnud piisavalt suur, ei saanud Sander Schwarzeneggerit filmi kutsuda. "Isegi kui me oleks saanud sellele filmile riikliku toetuse, oleks sellest piisanud ainult tema maksmiseks."

Filmis kehastab president Kennedyt Ben Walton-Jones. "Ben saab selle rolliga suureks staariks," rääkis Sander.

Tegemist on Mart Sanderi kolmanda filmiga, kuid esimesega, mis on jõudnud välislevisse. Sanderi sõnade kohaselt toimuvad läbirääkimised voogedastusplatvormiga Netflix. "Õnneks Kennedy nimi müüb," sõnas režissöör ja lisas, et presidendi noorusajast pole tehtud ühtegi filmi.