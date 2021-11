"Ringvaade" uudistas Tartu Maarja kiriku tornis

Tartu Maarja kirik on torni oodanud aastaid. Nüüd on torn ehituses ja kerkib jõudsalt.

Kiriku torn lammutati 1956. aastal, kui Maarja kirikusse rajati ajutiselt Eesti Põllumajandusakadeemia võimla. Lisaks sellele on kirikul tähtis koht ka ajaloos.

"Maarja kirik on laulupeo häll," rääkis kiriku juhataja Silvia Leiaru ja lisas, et esimese laulupeo peaproov toimus just Maarja kirikus. Samuti teadis Leiaru rääkida, et Johann Voldemar Jannsen on kirjutanud, et laulupeo peaproov tekitas inimestest ärevust ja kohati teadmatust, sest tegemist polnud professionaalsete lauljate, vaid talupoegadega.

Kiriku välisilme taastatakse selle esialgse kuju järgi ning värvidest kasutatakse valget ja helehalli. Küll aga on muutunud kiriku siseilme.

Tulevikus ei pea torni tippu ronima treppidest, vaid jalavaeva vähendamiseks rajatakse torni lift. Liftiga saab sõita viiendale korrusele ja sealt edasi tippu tuleb kõndida vaid kaks kitsamat tornikorrust.

Maarja kiriku torni kõrgus saab olema 54,5 meetrit. Lisaks ei puudu torni tipust kukk.

Kirik valmib suuresti kogukonna toetusel. "Toetajate hulk on suur," mainis Leiaru. Samuti müüb kirik telliseid, mida saavad inimesed osta ning anda sellega enda panus kiriku valmimisse. "Igaühel on võimalus soetada endale nimeline kivi ja see kivi pannakse sinna müüri." Pakkumisest haaras kinni ka "Ringvaade" ning nüüd on kiriku sisse müüritud ka telesaate tellis.