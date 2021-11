Krimilugude austaja Jaan Martinson: võtan ajalugu suuresti läbi krimkade

Krimilugude austaja Jaan Martinson tutvustas "Ringvaates" uusi krimiromaane, mida inimesed peaksid kindlasti lugema. Põhiliselt oli tegemist raamatutega, mille peategelased on olnud tuntud riigijuhid.

"Miss Merkel. Mõrv Uckermarkis" on lugu Saksamaa liidukantslerist Angela Merkelist. Erinevalt riigi juhtimisest pannakse Merkel raamatus hoopis detektiivi rolli. Raamatus suundub Merkel elama pisikesse külakesse, kus ühe lossihärra vastuvõtul leitakse mõrvatud mees. Merkel ei suuda uudishimu tagasi hoida ning alustab ise mõrvajuhtumi uurimisega.

Krimilugude austaja Jaan Martinsoni sõnul on raamat lõbus ja irooniline lugemine ning seda ei peaks üldse krimikirjandusena võtma.

Raamatus "Windsori silm" on peategelaseks Suurbritannia kuninganna Elizabeth II. Teos jutustab loo Windsori lossis toimuvast kontserdist, kus esineja leitakse surnult. Windsori elanikud arvavad, et tegemist oli laulja enesetapuga, kuid sellega ei taha kuninganna nõustuda ning püüab leida mõrvari.

Järgmise raamatuna soovitas Martinson lugeda "Liszti kahekümnes rapsoodia", mille tegevus toimub Venemaal. Teose peategelane on 17-aastane noormees, kes visati ülikoolist revolutsioonilise tegevuse tõttu välja. Martinson avaldas, et noormehe näol on tegemist Vladimir Iljitš Leniniga.

"Mina võtan ajalugu suuresti läbi krimkade," rääkis Martinson ja lisas, et temale tekitavad krimilood ettekujutuse ajaloos toimunud sündmustest.

"Glennkill. Lambakriminull" on Martinsoni sõnul krimikirjanduse ajaloo omapärasemaid näiteid. "Siin nimelt üks kohalik karjus läheb teise ilma ja kuna inimesed on sedavõrd saamatud, siis otsustavad lambad leida mõrvari."

Kui eelnevad raamatud olid väliskirjanike teosed, siis lõpetuseks tõi Martinson esile Olav Osolini "Kus lendab part". Teost peab krimikirjanduse austaja küllaltki irooniliseks.