Cardi B juhib Ameerika muusikaauhindade galat

Ameerika muusikaauhindade jagamine toimub 21. novembril Los Angeleses Microsoft Theateris. Tegemist on räppari esimese korraga juhtida suurejoonelist üritust.

"Kui sain kutse Ameerika muusikaauhindade võõrustajaks, olin nii põnevil," ütles Cardi B. "Olen valmis oma isikupära lavale tooma!"

Cardi B on viiekordne Ameerika muusikaauhindade võitja ning 2018. aastal esines räppar galal singliga "I like it".