Elton John lõi oma prillikollektsiooni

Elton Johni sümboliseerivad päikeseprillid, mida ta on oma lavakostüümide juurde kombineerinud aastaid. Nüüd on legendaarne laulja tulnud välja oma prillikollektsiooniga, mis inspireeritud tema omapärasest stiilist ja edukast muusikukarjäärist.

Prillikollektsioon kannab nime "Elton John Eyewear". Prillid disainis muusik ise ning kollektsioon ilmub koostöös Sam's Clubi ja Walmartiga.

Kollektsioonil on omakorda neli kategooriat: "The Foundations Collection", "The Formative Years", "The Working Musician" ja "The Master Collection". Viimases on Elton Johni kõige kuulsamate prillide järgi tehtud eksemplarid.

Muusiku sõnul on kollektsioon disainitud nii, et igaüks endale midagi sobivat leiaks. Johni disainitud kollektsioonis näeb talle omaseid paksude raamidega ja edevate värviliste klaasidega prille, aga ka klassikalisemaid ja tagasihoidlikumaid mudeleid.

Walmart lubab kollektsiooni tulust annetada miljon dollarit Elton Johni aidsifondi, mille läbi soovib muusik suurendada teadlikkust HIV-st.

Elton Johni prillikollektsiooni saab uudistada siit.