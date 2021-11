Liis Lemsalu: mõtlen salamisi albumi peale

Kui Liis uut lugu kirjutama hakkas, ei plaaninud ta algselt suhetest rääkivat laulu. "Hakkasin mõtlema, mis on see üks komponent, mis meid kõiki ühendab. Leidsin, et me oleme kõik eri viisidel armastust läbi elanud," rääkis naine "Terevisioonis".

Ta lisas, et kindlasti on tuttavad olukorrad, mis peaksid tegelikult juba varakult läbi saama, ent millegipärast neid venitatakse. "Kasvõi karjäärivalikutes või suhetes. Mõeldakse, et ehk läheb paremaks ja kardetakse oma turvatsoonist väljumist." Liis on enda sõnul kirjutanud erinevatest armastusvormidest, ent sellest teemast mitte. "See on kahjuks läbiv joon, mida ma näen oma tuttavates ja iseendas," tõdes ta.

"Magusvalusa" muusikavideos tuuakse kloonide näol välja tundeid, mis võivad tekkida suhtes olles. Videost näeb, kuidas erinevad inimesed reageerivad täpselt samale olukorrale. "Kindlasti olen näitlemisega rohkem sinapeal kui paar aastat tagasi," ütles laulja, kes keskses rollis ka muusikavideos. Selleks tegi ta palju eeltööd - mõtles, milline võiks video välja näha ja arutas seda režissööriga. "Mulle meeldib olla kaasatud, sest see olen ju mina, kelle nime alt muusika välja antakse."

Liisi muusikaalased plaanid on veel lahtised. "Paratamatult lükkub palju asju edasi, aga mul on üks plaan seoses muusikaga, mille tahaksin selle aasta sees ära teha," rääkis ta. "Salamisi mõtlen võib-olla ka albumi peale. Seda juttu pole ma väga ammu rääkinud." Pikalt on laulja tõepoolest avaldanud vaid singleid ja ta tõdes, et need on hästi töötanud. "Nüüd tunnen, et tahaksin rohkem muusikat välja anda. Eks näis."