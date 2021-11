Sarjast "Tiger King" tuntud Carole Baskin kaebas Netflixi kohtusse

Tiigrite ja lõvide varjupaika pidav naine ja tema mees Howard Baskin süüdistavad Netflixi lepingu rikkumises, kui voogedastusplatvorm näitas paarist kaadreid sarja "Tiger King" teise hooaja reklaamklipis.

Hagi esitati esmaspäeval ning paari sõnul nõustusid nad vaid sarja esimeses osas esinemisega. Ühtlasi kirjutati hagis, et sarja esimene hooaeg oli eksitav ja süüdistas Baskinit ebaõiglaselt loomade väärkohtlemises. Ka tekitas see talle kahju, sest teda kahtlustati oma esimese abikaasa kadumises.

Baskinid nõuavad, et Netflix ja Royal Goode Productions kustutaksid kõik sarja teise hooaja kaadrid, millel nad esindatud on.

Varem on Baskin öelnud, et ei tea, mismoodi sarja uus hooaeg valmib, sest Joe Exotic on vanglas ja naine ei kavatse sarja tegemises osaleda. Baskin alustas hoopis ise oma dokumentaalsarja tegemist.

Baskini vaenlane Joe Exotic mõisteti 2019. aastal süüdi loomade väärkohtlemises ja Baskini mõrva planeerimises. Talle määrati 22 aasta pikkune vanglakaristus.

Dokumentaalsarja teine hooaeg linastub Netflixis 17. novembril.