Anne Veski: hea laulja peab olema aus

Teenetemärk anti lauljale üle Keila-Joal, väikesel pidulikult vastuvõtul. "Meil oli mõnus õhtusöök ja kontsert. Pärast rääkisime maast ja ilmast. See oli nii tore!" rääkis Veski "Vikerhommikus".

Tunnustusest ei ütle laulja kunagi ära, ent see pole talle ka kunagi olnud eesmärk. "Mäletan, et 28-aastaselt sain Eesti NSV teeneliseks kunstnikuks ning härra Rüütel andis mulle aumärgi presidendilossis. Ma oma rumalas lihtsameelsuses küsisin, et mis sinna juurde ka käib," naeris Veski.

Koroonapiirangute ajal tundis Veski esiti, et paar kuud puhata on ju päris mõnus, kuid pikalt ta seda teha siiski ei suutnud. "Kuskilt hakkas sügelema," tõdes Veski ja lisas, et siis alustati uute lugude kirjutamisega. "Need on jõudnud rahva südamesse ja ka edetabelitesse. Suviti on õnneks meile antud tööd teha ja seda ka jätkub," oli ta rõõmsameelne.

Hea laulja peab Veski sõnul olema aus ja jääma iseendaks. "Kui laulda sellest, mida mõeldakse ja sellesse ka usutakse, siis suudetakse oma lugu ka inimesteni viia," ütles Veski. Aastate jooksul on muusik teinud tööd, et üheltki tema esinemiselt ei läheks inimesed nördinuna ära. "See tähendab, et nad tahavad järgmine kord ka tulla," sõnas naine.

Algajatele lauljatele soovitab Veski minna superstaari saatesse. "Mina käisin saates "Kaks takti ette" ja pärast seda sain kutse tulla tööle Eesti NSV Riiklikusse Filharmooniasse," selgitas ta. Naise sõnul peab laulja tegema oma asja ja olema nähtaval. "Kui teil on annet, siis küll seda märgatakse."

Hiljuti sai Veski tunnustuse ka Peterburist, kui ta pärjati Balti Tähega. Teenetemärk antakse kultuuritegelastele, kes on Balti regioonis märgilised.