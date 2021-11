Radiohead ilmutas varem avaldamata loo "Follow Me Around"

Inglismaa rokkmuusika kooslus Radiohead avaldas loo "Follow Me Around", mis salvestati juba 1998. aastal, ent mida toona siiski avalikult ei jagatud.

Lugu kuuleb ka peagi ilmuvalt Radioheadi albumilt "Kid A Mnesia", mis on albumite "Kid A" (2000) ja "Amnesiac" (2001) kordusväljaanne ning sisaldab nende plaatide loomisel välja jäänud materjali.

"Follow Me Around" on varem esitusele tulnud vaid mõnel bändi kontserdil.

Radioheadi uus album "Kid A Mnesia" ilmub 5. novembril.