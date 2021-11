Muusikust puutöömeister: ise tegemisel on palju suurem väärtus

Muusiku Aivar Vassiljevi kodus on pea iga teine mööbliese tema enda kätega tehtud. Kõik sai alguse pingist, mida ühtlasi lauaks saab muuta ja mille Vassiljev tellis ühelt noormehelt. "Sain ta käest joonised ja neid ise teha proovida," rääkis ta "Ringvaatele". Täpsemalt huvitabki meest transformeeruv mööbel. "Suurem osa asju käib mul siin kuidagi kinni või lahti, üles või alla," sõnas Vassiljev.

Nii on ta ehitanud näiteks lava, kus suviti kontserte pidada - tõsi küll, alguses pidi sellest saama hoopis väliköök. Ka on tema leiutatud esmapilgul akent meenutav esmaabikapp, mille saab mugavalt lauaks tõmmata. "Sellise teeb valmis päeva või isegi poolega," ütles muusik.

Väga levinud selline transformeeruv mööbel Vassiljevi sõnul pole ja enamasti on inimesed mehe leiutisi nähes päris üllatunud. Palju on majas praktilisi mööblilahendusi - näiteks trepiastmetesse on ehitatud sahtlid, kirjutuslauast saab voodi ja teler tuleb puldil nuppu vajutades riiulist üles.

Vassiljevi elukaaslase Kelli Uustani sõnul algas mehe kirg oma kätega tehtud mööbli vastu tasapisi ja polnud arugi saada, et asi võiks sedamoodi "hulluks" minna. "Ma avastasin, et iga teine asi on kodus juba tema tehtud ja natuke teistmoodi. Alguses ei osanud ma seda hinnata. Ta läheb jälle, siis tuleb millalgi tagasi, tohutu naeratus suul, et vaata, mis mina tegin," rääkis Uustan.

Muusika eriala on Vassiljevi sõnul raske, sest suure töö vilju tihti tunda ei saa. "Tulemust näed, kui salvestad midagi. Mööbliga on nii, et teed asja valmis ja tulemus on kohe sinu ees." Küll aga ei sooviks mees, et see tema põhitegevuseks saaks.