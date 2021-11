Suri itaalia magustoidu tiramisu looja Ado Campeol

Campeol oli Põhja-Itaalias asuva Treviso linna restorani Le Beccherie omanik. Restoranis töötas ta koos oma naise Alba ja koka Roberto Linguanottoga välja kuulsa itaalia magusroa tiramisu.

Campeoli pere avas restorani Le Beccherie 1939. aastal ja Ado Campeol võttis selle juhtimise üle pärast teist maailmasõda.

Tiramisu lisati restorani menüüsse 1972. aastal, ent pere ei patenteerinud seda. Sellest ajast on magustoitu valmistanud kokad üle maailma.

Magustoidu kaasautori, koka Roberto Linguanotto sõnul sündis tiramisu kogemata vaniljejäätise tegemise käigus. Nimelt kukkus kokal veidi mascarpone juustu kaussi, kus olid munad ja suhkur. Sellest tuli välja aga meeldiva maitsega segu. Koogisisule lisati veel kohvis leotatud ladyfinger'i küpsised ja peale puistati kakaod.

Tiramisu retseptist on loodud arvukalt mugandusi – näiteks kasutatakse koogis rummi või marsaala veini. Originaalretsept on aga alkoholivaba, et see sobiks süüa ka lastele.