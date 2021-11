Hardi Volmer: suur osa meie muusikamaitsest kujuneb lapsepõlves

Hardi Volmeri tütar Lill muusikaga ei tegele, vaid tegutseb arhitektuurimaailmas.

Lapsepõlvest meenub Lill Volmerile, et muusikat kuulati peres küll, kuid rohkem esines seda pikematel autosõitudel. Lill Volmeri sõnul hakkas ta teadlikumalt muusikat kuulama 9. klassis, kui sai endale oma vinüülplaadimängija. "Hakkasin rohkem vinüüle kuulama ja üldse muusikat albumite kaupa kuulama."

Nelja lemmikloo valimine oli Hardi Volmerile keeruline, sest muusikul küündivad lemmiklood sadadesse. Mees tõdes, et lemmiklugude edetabel on tal aastaid olnud enam-vähem sama.

Lill Volmeri sõnade kohaselt valis ta saatesse laulud, mis iseloomustavad tema praegust ja viimaste aastate eluperioodi. Samuti on esindatud ka lood, mis muudavad teda emotsionaalseks.

Lill Volmeri nimekirjast kõlas esimesena ansambli Roxy Music lugu "In every dream home a heartache". Neiu sõnul sümboliseerib laul temale gümnaasiumiõpinguid. "See on kuidagi südamelähedane lugu ja kõnetab mind."

Isa Hardi Volmeri soovinimekirjast kõlas Frank Zappa singel "Dancin' Fool". Frank Zappa loominguga tutvus mees 1980. aastatel, kui õppis Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Volmeri sõnul kuulasid paljud koolikaaslased Zappa muusikat ning ilmselt seetõttu on artisti looming mehele südamelähedaseks saanud. "Väga suur osa meie muusikamaitsest kujuneb lapsepõlves," rääkis Hardi Volmer.

Lill Volmeri üks praegustest lemmiklugudest on Tirzah "Devotion". Artisti loomingu avastas Lill Volmer paar aastat tagasi. 2018. aastal ilmus Tirzahil debüütalbum "Devotion". "Ilmselgelt sai see plaat mu lemmikuks," rääkis tütar Lill ja lisas, et plaat sümboliseerib talle armumist ja häid tundeid. Isa Hardi Volmer ei olnud teadlik tütre lemmikloost.

Lill Volmeri valikust kõlas saates veel muusiku Arca lugu "Anoche". Artist on Lill Volmerile märgilise tähtsusega ning neiu tundis, et peab kindlasti Arca loo enda nimekirja panema. Samuti sõnas tütar Lill, et hispaaniakeelne muusika on teda mõjutanud ning Arca looming viis neiu teed tagasi ka hispaania keele õppimise juurde.

Hardi Volmer tõdes, et muusikažanritest köidab teda enim bossanova. Elis Reginat peab Volmer bossakuningannaks ning Regina lugu "Aguas de marco" võtab mehe sõnul kokku tema armastuse džässimõjulise Brasiilia muusika vastu. Eesti bossa suurkujuks peab Volmer Uno Loopi. Volmer tõdes, et vaatab siiani imetlusega, mida Uno Loop ja Uno Naissoo 1960. aastate Eesti estraadimuusikas teha suutsid. "Need on minu arust fantastilised," iseloomustas Volmer Naissoo ja Loobi loomingut.

Veel mainis Volmer, et bossa muusikat kannab Eestis edasi ka Vaiko Epliku lugu "Kamoon Uno". Lugu peab Volmer helgeks ja ilusaks ning tal on rõõm, et Eestis tehakse andekat muusikat. "Seda üleliia palju meil ei sünni."

Lisaks hispaania kultuuri mõjutustele leiab Lill Volmeri muusikanimekirjast ka Jaapani mõjutusi. Lill Volmeri valikust kõlas viimasena Haruomi Hosono esituses "Philharmony".

Hosono loomingut peab neiu imetlusväärseks ja mainis, et väga mitmed artistid väljaspool Jaapanit on võtnud Hosono loomingu endale eeskujuks.