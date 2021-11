Imagine Dragons esineb suvel Lätis

Imagine Dragons annab 1. juunil Lätis Mežapargis vabaõhukontserdi, mis on osa bändi maailmaturneest "Mercury World Tour".

Imagine Dragons on end tõestanud tugeva kontsertbändina, kes suudab välja müüa maailma suurimad staadionid. Nende kontsertidel kohtub rokkmuusika hiphopi, folgi ja elektroonilise muusika elementidega.

Lätis on kollektiiv varem esinenud 2013. aastal Positivuse festivalil ning 2016. aastal Riia Arenal.

Imagine Dragonsil on 53 prestiižikat muusikaauhinda ja 160 nominatsiooni. Nad on võitnud kolm Ameerika muusikaauhinda, üheksa Billboardi muusikaauhinda, Grammy parima rokkesituse eest, MTV muusikaauhinna ja maailmamuusikaauhinna parima rokkbändi kategoorias. Väljaanne Rolling Stone on nimetanud nende loo "Radioactive" aasta suurimaks rokkhitiks. 2018. aastal olid nad enim striimitud kollektiiv Spotifys.

Soodushinnaga piletid tulevad Piletilevis müüki 5. novembril.