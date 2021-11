Amon Amarth ja Machine Head annavad Eestis kontserdi

Amon Amarth ja Machine Head tulevad 2022. aastal oma Euroopa tuuri "Vikings And Lionhearts" raames esinema Saku Suurhalli.

Amon Amarth sai alguse aastal 1992. Nende esimene stuudioalbum "Once Sent from the Golden Hall" nägi ilmavalgust aastal 1998, tänaseks on kollektiiv välja andnud 11 stuudioalbumit.

Machine Head on aastate jooksul avaldanud üheksa stuudioalbumit ning on võitnud ka Grammy parima metal-esituse kategoorias looga "Aesthetics Of Hate". Bänd loodi 1991. aastal laulja Robb Flynni ja bassist Adam Duce'i poolt ning sai kiiresti üheks teerajajaks Ameerika heavy metali uues laines.

Kontserdi avanumbriks liitub metal-paariga ka The Halo Effect - uus bänd, mis koosneb viiest Rootsi meloodilise death metal žanri pioneerist: Peter Iwers, Daniel Svensson, Jesper Stromblad, Niclas Englin ja Mikael Stanne.

Kontsert toimub Saku Suurhallis 20. septembril 2022.